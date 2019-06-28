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للرياضيين.. خطوات هامة تحميك من السكتات القلبية

للرياضيين.. خطوات هامة تحميك من السكتات القلبية
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء الطب الرياضي على أهمية اتباع عدة خطوات عند ممارسة التمارين الرياضية أو أي نشاط بدني لتجنب الإصابة بالسكتات القلبية أو إصابات الأوعية الدموية أو العظام .

وعدًد الأطباء الخطوات كالتالي :
-اختيار التمارين الرياضي المناسب خاصة ً لمن هم في منتصف العمر .
-الفحص الطبي قبل الشروع في التمرين الرياضي ، وعدم إهمال فحص العظام.
-القيام بعملية إحماء للعضلات لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق .
-التدرج في شدة التمارين .
-تجنب التمارين الرياضية عند الإصابة بنزلات البرد .
-تجنب الرياضة عند تناول أدوية إلا بإستشارة الطبيب .
-الإهتمام بالجانب السلوكي والإمكانات المتوفرة عند وضع جدول للتمارين .
-مراجعة الطبيب عند الشعور بالإجهاد .


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