للرياضيين.. خطوات هامة تحميك من السكتات القلبية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء الطب الرياضي على أهمية اتباع عدة خطوات عند ممارسة التمارين الرياضية أو أي نشاط بدني لتجنب الإصابة بالسكتات القلبية أو إصابات الأوعية الدموية أو العظام .

وعدًد الأطباء الخطوات كالتالي :

-اختيار التمارين الرياضي المناسب خاصة ً لمن هم في منتصف العمر .

-الفحص الطبي قبل الشروع في التمرين الرياضي ، وعدم إهمال فحص العظام.

-القيام بعملية إحماء للعضلات لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق .

-التدرج في شدة التمارين .

-تجنب التمارين الرياضية عند الإصابة بنزلات البرد .

-تجنب الرياضة عند تناول أدوية إلا بإستشارة الطبيب .

-الإهتمام بالجانب السلوكي والإمكانات المتوفرة عند وضع جدول للتمارين .

-مراجعة الطبيب عند الشعور بالإجهاد .