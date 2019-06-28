للرياضيين.. خطوات هامة تحميك من السكتات القلبية
أكد خبراء الطب الرياضي على أهمية اتباع عدة خطوات عند ممارسة التمارين الرياضية أو أي نشاط بدني لتجنب الإصابة بالسكتات القلبية أو إصابات الأوعية الدموية أو العظام .
وعدًد الأطباء الخطوات كالتالي :
-اختيار التمارين الرياضي المناسب خاصة ً لمن هم في منتصف العمر .
-الفحص الطبي قبل الشروع في التمرين الرياضي ، وعدم إهمال فحص العظام.
-القيام بعملية إحماء للعضلات لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق .
-التدرج في شدة التمارين .
-تجنب التمارين الرياضية عند الإصابة بنزلات البرد .
-تجنب الرياضة عند تناول أدوية إلا بإستشارة الطبيب .
-الإهتمام بالجانب السلوكي والإمكانات المتوفرة عند وضع جدول للتمارين .
-مراجعة الطبيب عند الشعور بالإجهاد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين
كلام مفيد ,,