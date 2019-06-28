الرحالة ” البارقي ” يزور جمعية أصدقاء الأيدي الحرفية خلال رحلته

سهير مهدي(صدى):

تشرفت جمعية أصدقاء المجتمع والايدي الحرفية بزيارة الرحالة محمد البارقي خلال رحلته والتي بــدأت ١٠ شــوال الجـــاري من منطقة عسير محافظة بارق وتنتهي في المدينة المنورة، وأطلق عليها اسم ” كلنا سلمان بـن عـبـدالـعـزيـز ” ، وأشـــار إلى الرسالة التى يريد إيصالها من خلال هذه الرحلة، وهي نشر السلام ودعم السياحة الداخلية، وتعزيز الصحة العامة،والدعوة إلى ممارسةالرياضة و محاربة الامـــراض بالمشي.

كما أبدى إعجابه بمشاريع الجمعية بعد أن قام المدير العام للجمعية أ. هاشم البار بشرح مشاريع الجمعيه والخدمات التي تقدمها.

والجدير بالذكر أنّ جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية لها دورٌ بارز في إكرام الأموات.

حيث ان جميع مغاسل الأموات الموجودة بجده تعمل تحت إشراف الجمعيه ولها عدة أفرع بمكة المكرمه وفرع وشمال جدة كما تقوم برعاية الأيتام والأرامل و تأهيلهم وإلحاقهم بدورات تدريبية وحرفية وتحويلهم من الإحتياج إلى الإنتاج.

وتقدمت الجمعية له بخالص الشكر على دعمه للجمعيات خلال رحلته.