من مطبخك.. 3 وصفات لتحضير ” بلسم الزبادي ” لشعر صحي وناعم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشتهر الزبادي بفوائدة الهامة للبشرة والشعر ، إلاأن خبراء التجميل أكدوا إمكانية استخدامه أيضاً كبلسم للشعر لحمايته من التقصف والتساقط فضلاً عن تنعيمه ولمعانه .

ويمكن الإستفادة من الزبادي لتغذية الشعر وتنعيمه من خلال اتباع الوصفات التالية :

-ماسك الزبادي مع العسل : عن طرق مزج نصف كوب زبادي مع نصف كوب عسل أبيض ونصف كوب زيت زيتون ، وتوزيعه على الشعر لمدة دقيقتين ،ثم اتركيه نصف ساعة واغسليه بالماء الفاتر والشامبو الملطف ، وستذهلين من النتيجة .

-ماسك الزبادي مع زيت الزيتون : امزجي نصف كوب زبادي مع ملعقتين زيت زيتون وبيضة واحدة ، واتبعي نفس الخطوات السابقة .

-ماسك الزبادي مع البابايا : يعتبر هام للتخلص من قشرة الشعر ، وذلك من خلال مزج نصف كوب زبادي مع نصف كوب بابايا مهروسة ، ثم وزعيه على الشعر واتركيه ساعة كاملة ، واغسليه بالماء الفاتر مع الشامبو الملطف .