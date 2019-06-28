اليوم.. بدء منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة

نايف السالم(صدى):

تشهد مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة اليوم الجمعة، البدء بشكل فعلي اليوم الجمعة، في منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة؛ وذلك تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج.

حيث قامت مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة مع بداية أول ساعة من اليوم الجمعة الموافق 25 شوال؛ بتطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

وعن المسثنين من هذا القرار، فهو من يحمل تصريح حج أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصّة.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج؛ يبدأ من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة.