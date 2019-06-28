” الزعاق ” : آخر التويبع اليوم وغدا أول موسم الجوزاء

عادل الحربي(صدى):

أعلن الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الجمعة آخر التويبع أما غدًا فهو أول موسم الجوزاء.

وعن ذلك، قال ” الزعاق ” في تغريدة له على ” تويتر ” : ” اليوم آخر التويبع، وغدًا السبت أول موسم الجوزاء؛ وهي نجمان؛ الأول آخر مربعانية القيظ، والثانية أول جمرة القيظ ” .

وعن صفاتها، أضاف: ” تشتد فيها هبوب السموم والمسماة برياح صباخ اللون يطيح اللون ببلح النخيل، وعدد أيامها 26 يومًا، وهي من نجوم شدة الصيف الثلاثة وهي ( الجوزاء والمرزم والكليبين ) ” .