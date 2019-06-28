” الزعاق ” : آخر التويبع اليوم وغدا أول موسم الجوزاء
أعلن الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الجمعة آخر التويبع أما غدًا فهو أول موسم الجوزاء.
وعن ذلك، قال ” الزعاق ” في تغريدة له على ” تويتر ” : ” اليوم آخر التويبع، وغدًا السبت أول موسم الجوزاء؛ وهي نجمان؛ الأول آخر مربعانية القيظ، والثانية أول جمرة القيظ ” .
وعن صفاتها، أضاف: ” تشتد فيها هبوب السموم والمسماة برياح صباخ اللون يطيح اللون ببلح النخيل، وعدد أيامها 26 يومًا، وهي من نجوم شدة الصيف الثلاثة وهي ( الجوزاء والمرزم والكليبين ) ” .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم أني أسألك حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة اللهم آمين يا رب العالمين.