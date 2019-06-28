مكونات الدفع الأمامي في السيارات وكيفية التعامل معه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تساعد معرفة قائدي السيارات لبعض الأجزاء الصغيرة في المركبة على متابعتها والتأكد من سلامتها وهو ما يساعد على توفير النفقات والوقت، لذا في هذا التقرير سنتعرف على نظام الدفع الأمامي بالسيارات.

يتكون نظام الدفع الأمامي من عمود نقل الحركة لكل إطار:

Drive Shaft / Axle المفصلة الداخلية : Inner Cv Joint المفصلة الخارجية : Outer Cv Joint.

وعن سبب وجود هذه المفصلات، فإن المفصلة الداخلية هو أن الإطار يتحرك لأعلي وأسفل عند السير في الطرق الغير مستوية و في الحفر و لمطبات.

أما سبب وجود المفصلة الخارجية أن الأطار يتحرك مع المقود لتوجيه السيارة و تستطيع المفصلة الخارجية نقل الحركة مع التفاف الإطار بزاوية قد تصل إلي 45 درجة.

وعند تلف هذه المفصلات، فإنه فد تحدث رجفة وارتجاج عند التسارع بالسيارة وأيضا عند السرعات العالية فوق سرعة 100 كل/س، و كثيرين أخطئوا التشخيص و قاموا بعمل ترصيص للاطارات وميزان للمقود وأضاعوا الكثير من الوقت والمال والجهد.

ولعل من أكبر المشكلات التي تواجه صاحب السيارة هي مشكلة ” التشخيص الخاطئ ” ، فعند تلف المفصلات الداخلية في بعض الأحيان قد تسمع دقه عند الانتقال من وضع D الي R أو العكس، وهنا يخطيء كثيرون في التشخيص ويعتقدوا أن المشكلة في ناقل الحركة ( الجيربوكس ).

وفي هذه الحالة تفتح غطاء المحرك وتتطلب من مساعد لك أن يقوم بالانتقال من وضع D إلى R أو العكس وتحاول الاستماع إلى صوت الدقة هل من ناقل الحركة أم من أعمدة نقل الحركة، ويمكن أن تحاول تحريك الأعمدة بيديك وتلاحظ هل بها فراغ ” بعد إيقاف المحرك طبعا ” .