بالفيديو.. إعلامي شهير يقصف جبهة ميريام فارس ويكشف مفاجأة نارية
كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن مفاجأة غير متوقعة، قائلا إن ميريام فارس كانت تعمل مندوبة مبيعات في ألمانيا، وعندما جاءت لمصر قامت بالغناء.
وعقب عكاشة، خلال تقديمه برنامج ” مصر اليوم ” المذاع على فضائية ” الحياة ” ، على تطاول ميريام فارس على مصر، قائلًا: ” انا مكنتش أعرف إن في مطربة بالاسم ده، أنتي مين عشان تقولي مصر مش قادرة تقدر تدفع مرتبك، هو إنتي شغالة مندوبة مبيعات ” .
ولفت عكاشة: “ المخرج بيقولي كانت بتغني عندنا في الموالد، وبعد كده ربنا كرمها بقرشين، وعملت عمليات تجميل في لبنان، واشتغلت مطربة ” ، مستطردا: ” إحنا مالنا بيها ، ما اللي يهري يهري ، واللي ينكت ينكت ”.
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