بالفيديو.. إعلامي شهير يقصف جبهة ميريام فارس ويكشف مفاجأة نارية

القاهرة(صدى):

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن مفاجأة غير متوقعة، قائلا إن ميريام فارس كانت تعمل مندوبة مبيعات في ألمانيا، وعندما جاءت لمصر قامت بالغناء.

وعقب عكاشة، خلال تقديمه برنامج ” مصر اليوم ” المذاع على فضائية ” الحياة ” ، على تطاول ميريام فارس على مصر، قائلًا: ” انا مكنتش أعرف إن في مطربة بالاسم ده، أنتي مين عشان تقولي مصر مش قادرة تقدر تدفع مرتبك، هو إنتي شغالة مندوبة مبيعات ” .

ولفت عكاشة: “ المخرج بيقولي كانت بتغني عندنا في الموالد، وبعد كده ربنا كرمها بقرشين، وعملت عمليات تجميل في لبنان، واشتغلت مطربة ” ، مستطردا: ” إحنا مالنا بيها ، ما اللي يهري يهري ، واللي ينكت ينكت ”.