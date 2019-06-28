” نيسان ” تنهار مع كارلوس غصن بسبب عدم الإفصاح عن راتبه

طوكيو(صدى):

تواجه شركة تصنيع السيارات ” نيسان ” غرامة مالية محتملة تصل إلى 37 مليون دولار بسبب عدم الإفصاح عن راتب الرئيس السابق لها والذي يواجه عدة تهم مالية ” كارلوس غصن ” ، وهو ما يهدد الشركة بإنهيار مالي كبير .

وكشف احد المصادر أنه سيتم التحقيق مع الشركة بناءً على توصية هيئة الأوراق المالية، وبورصة اليابان خلال الأيام القليلة المقبلة أثناء المراجعة المالية للسنوات الأخيرة للشركة .

ويُعتقد أن عدم الإفصاح عن حقيقة راتب ” غصن ” كان له تأثير كبير على قرارات المستثمرين ، إلا أن الغرامة يمكن أن تُخفض حال إثبات إدارة الشركة أنها كانت غير مسؤولة عن تلك الفترة .

الجدير بالذكر أن ” كارلوس غصن ” يواجه عدة تهم تهدده بالسجن 15 عام ، منها إدعاء تقليل راتبه بقيمة 84.71 خلال 10 سنوات وذلك على غير الحقيقة ، بالإضافة إلى إتهامه بتحقيق الثراء على حساب الشركة وغيرها من تهم الفساد المالي والداري .