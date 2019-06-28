بالصورة.. خزعبلات الحرس الثوري.. ” المهدي المنتظر تأخر بسبب الاتفاق النووي “
يبدو أن اعتراض الشعب الإيراني على سياسة حكومته قد تطور إلى قادة الحرس الثوري إلى حد أصابهم بالخزعبلات .
فقد انتشرت مؤخراً لافتات في شوارع محافظة زنجان شمال غرب البلاد تُروج إلى أن تأخر ظهور ” المهدي المنتظر سببه الإتفاق النووي ” .
وأظهرت اللافتات صورة كبيرة للمرشد الأعلى ” على خامنئي ” بجانب صورة صغيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بعدد من المساجد بالمحافظة .
وعلى الفور قامت السلطات الإيرانية بمصادرة اللافتات ، مؤكدة أن قائد بالحرس الثوري ” رئيس احد مقرات التعبئة ” بالمحافظة ” على محمدي ” يقف وراء نشر اللافتات.
ووفقاً لصحيفة إيرانية ، فلم يرد عن ” خامنئي ” اي علاقة بين تأخر “المهدي المنتظر ” ، ” الإتفاق النووي ” وإنما كان ذلك اعتقاد شخصي من الفاعل ، الذي لا زال يدافع عن فكرته .
اترك تعليقاً