بالصورة.. خزعبلات الحرس الثوري.. ” المهدي المنتظر تأخر بسبب الاتفاق النووي “

طهران(صدى):

يبدو أن اعتراض الشعب الإيراني على سياسة حكومته قد تطور إلى قادة الحرس الثوري إلى حد أصابهم بالخزعبلات .

فقد انتشرت مؤخراً لافتات في شوارع محافظة زنجان شمال غرب البلاد تُروج إلى أن تأخر ظهور ” المهدي المنتظر سببه الإتفاق النووي ” .

وأظهرت اللافتات صورة كبيرة للمرشد الأعلى ” على خامنئي ” بجانب صورة صغيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بعدد من المساجد بالمحافظة .

وعلى الفور قامت السلطات الإيرانية بمصادرة اللافتات ، مؤكدة أن قائد بالحرس الثوري ” رئيس احد مقرات التعبئة ” بالمحافظة ” على محمدي ” يقف وراء نشر اللافتات.

ووفقاً لصحيفة إيرانية ، فلم يرد عن ” خامنئي ” اي علاقة بين تأخر “المهدي المنتظر ” ، ” الإتفاق النووي ” وإنما كان ذلك اعتقاد شخصي من الفاعل ، الذي لا زال يدافع عن فكرته .