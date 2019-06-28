تدخين زوجك يؤثر على خصوبة الابن

كوبنهاجن(صدى):

كشفت دراسة حديثة أجريت في الدنمارك، أن الأب الذي يدخن يلحق ضررآ كبيرآ بخصوبة ابنه، حين يصل مرحلة البلوغ.

وعن هذه الدراسة، فقد شملت عينة من مئات اليافعين، وقام الباحثون بقياس جودة السائل المنوي لدى الفتية، مثل ” تركيز السائل المنوي، وعدد حيواناته، فضلا عن تكوينه ومدى حركته ” .

ووجد الباحثون أن تركيز السائل المنوي يقل بصورة ملحوظة، لدى اليافعين الذين كان آباؤهم يدخنون حينما حملت بهم أمهاتهم.

كما أظهرت الدراسة أن نسبة التركيز تتراجع لدى الأبناء بتسعة في المئة، مقارنة بأبناء غير المدخنين.