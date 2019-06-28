أردوغان يتعجل الانتقام من عمدة اسطنبول الجديد لتضميد جراحه

أنقرة(صدى):

قام أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، الفائز في انتخابات الإعادة برئاسة بلدية إسطنبول، بمباشرة مهام منصبه، رسميًا، بمضايقات مبكرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاءت هذه المضايقات بسرعة، وكأن أردوغان يتعجل الانتقام من خصمه الذي لقنه درسًا قاسيًا، لا سيما بعد جولة الإعادة التي تحولت إلى نوع من ” التحدي “ مُني خلالها مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدرم، بخسارة عمّقت جراح الخسارة الأولى، إذ قفز الفارق بينهما من نحو 13 ألف صوت إلى أكثر من 800 ألف صوت.

وشهد حفل تسلم مهام رئيسها الجديد إمام أوغلو تجمع حشد ضخم أمام مبنى بلدية اسطنبول، حيث أدى فوزه إلى تعزيز صفوف المعارضة للمرة الأولى منذ سنوات، وحول أردوغان إلى ” أسد جريح “ يخشى غضبه.