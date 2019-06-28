محكمة الدمام تصدر حكما ضد مواطن حرض وكفر عضوة الشورى كوثر الأربش
أصدرت محكمة الدمام الثلاثاء الماضي، حكماً ضد مواطن أساء لعضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، بتكفيرها والتحريض ضدها.
وقالت عضوة الشورى كوثر الأربش عبر حسابها في ” تويتر ” : ” صدر حكم ضد أحد المحرضين و المكفرين لي من محكمة الدمام قريبًا سترون اعتذاره في حسابه “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين
سنال عقابه الصارم ياكوثر ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5112 ] نشر منذ يومين
من يكفر اصحاب رسول الله كافر لانه يكذب القران الكريم الذي زكاهم ووعدهم الجنه
من يعتقد ان القران محرف او ناقص كافر لانه يكذب كلام الله ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون )
من يدعو ويستغيث بغير الله كافر لانه يشرك بعبادة الله
توفيق[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ يومين
يااخوان ان لي اصدقاء من الشيعه تراهم يتبعون اهل السنه تماما ولايوافقون الشيعه في شيئ
وعندما سالتهم قالوا لاننا نقرأ .
وفعلا من يقرأ لايمكن الا ان يتنور
فلا تعمموا على كل الشيعه بالجهل .
qlq[ عدد التعليقات: 5271 ] نشر منذ يومين
…
تستاهلين كل خير
استاذر كوثر
مغرد[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ يومين
يا جما عه حنا شعب واحد لا تفرقه ولا عنصريه سنه وشيعه كلنا تحت ظل حكومة خادم الحرمين وولى عهده الله يحفظهم ما فرقوا بين موا طنيهم نجى حنا ونقول سنى وشيعى يا اخى انت للجنه وهو للنار والا بالعكس هو للجنه وانت للنار والله ما احد يدخل الا بعمله ومن شهد ان الا اله الا الله دخل الجنه اعدا الوطن هم الى يحا ولون يفرقون بيننا كما من السنه ارها بيين من الشيعه ارها بيين كما بيننا من يكفر عندهم من يكفر ولكن المعتدالين كثر من سن وشيعه
زامل[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ يومين
المشكله ليست في الاختلاف
المشكله في عدم العلم
فالجهل افة المجتمعات
من اجل ذلك لابد من طلب العلم
والمتعلم يتعايش مع اي فئه مختلفه معه
اما الجاهل فالله يعين نفسه واهله ومجتمعه عليه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1261 ] نشر منذ يوم واحد
انا عن نفسي اظن لامشكلة كبيرة او تحيز او تعنصر اوتفرقة مابين السنة والشيعة ..
الشيعة والظاهر المذهب الاثني عشري هو المشكلة .
فرسان حرب[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ يوم واحد
فعلا الجهل مشكله ولكنه يصبح أكثر مشكلة إذا كان جهلا في دين هؤلاء القوم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ يوم واحد
يستاهل الحقير العقاب القاسي