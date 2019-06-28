محكمة الدمام تصدر حكما ضد مواطن حرض وكفر عضوة الشورى كوثر الأربش

عادل الحربي(صدى):

أصدرت محكمة الدمام الثلاثاء الماضي، حكماً ضد مواطن أساء لعضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، بتكفيرها والتحريض ضدها.

وقالت عضوة الشورى كوثر الأربش عبر حسابها في ” تويتر ” : ” صدر حكم ضد أحد المحرضين و المكفرين لي من محكمة الدمام قريبًا سترون اعتذاره في حسابه “.