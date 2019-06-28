للمدخنين.. فاكهة تساعد على تنظيف الرئة من النيكوتين
توصل علماء أمريكيون إلى أن تناول تفاحتين و3 حبات طماطم يوميا، ينظف الرئتين من النيكوتين حتى بعد سنوات طويلة من التدخين.
قام باحثو جامعة جونز هوبكينز بإجراء دراسة لكشف فعالية بعض المواد الغذائية في إزالة السموم من الجسم وتنظيف الجهاز التنفسي.
وتبين أن اتباع نظام غذائي يتضمن التفاح والطماطم، أثبت فعاليته في تنظيف رئتي المدخن، إذ يخلّص المجاري التنفسية تدريجياً من آثار العادة السيئة، حيث أن المكونات الدقيقة ومجموعة فيتامينات الثمرتين، تساعد في ترميم الأوعية الدموية بعد تحللها في الدم، ما يؤدي لاستعادة أداء أعضاء الجسم حيويتها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41377 ] نشر منذ يومين
المدخنين اكثر ما يدورون الشاهي ياليت احد يسوي دراسه عن السبب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين
تمام ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13927 ] نشر منذ يومين
الله يديم النعمه التفاح ماينبلع لي احاول اجبر نفسي لو على نص لكن ماش😊😄
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يومين
التفاح الاحمر المستوي ممتاز
بدون قناع ☆[ عدد التعليقات: 2769 ] نشر منذ يوم واحد
لا تأكلون التفاح بقشرتها لان المواد الحافظة عليها مضره جدا
قشرها وبالعافية 🍎