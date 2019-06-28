بالفيديو.. ترامب يمازح بوتين: لا تتدخل في الانتخابات السنة المقبلة

طوكيو(صدى):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتن بعدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقال ترامب مبتسما وهو يجلس إلى جانب نظيره على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان: ” لا تتدخل في الانتخابات، من فضلك، لا تتدخل في الانتخابات “.

وجاء هذا التعليق من جانب الرئيس الأمريكي بينما كان يرد على سؤال أحد المراسلين عقب ملاحظات موجزة أدلى بها ترامب وبوتن عند بدء محادثات ثنائية بينهما.

وكانت أجهزة المخابرات الأميركية تعتقد أن الكرملين تدخل للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتي فاز فيها ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، قبل أن يتم إغلاق التحقيق في هذه القضية في وقت سابق من العام الحالي.