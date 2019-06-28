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اختفاء ” واتساب ” من هواتف ويندوز فون خلال أيام

اختفاء ” واتساب ” من هواتف ويندوز فون خلال أيام
وكالات(صدى):

كشف تقرير معلوماتي حديث أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيآ لجميع مستخدمي الهواتف المحمولة العاملة بنظام تشغيل ” ويندوز فون ” وتطبيقاته، ومن بينها ” الواتس آب ” وذلك في خضون ٣ أيام.

وعن اختفاء ” وآتساب ” ، فإن نسخته المخصصة لهواتف ” ويندوز فون ” ستفقد الدعم الفني بصورة كاملة نهاية عام 2019 الجاري، بالإضافة لكل الهواتف العاملة بنظام ” أندرويد 2.3.7 ” أو ” آي أو إس 7 ” فما دون.

وفيما يتعلق بإمكانية استخدام ” واتساب ” على تلك الهواتف، نصح بالاستعانة بـ ” واتساب ويب ” ، على أن يملك هاتفآ متصلآ بالتطبيق كي يتمكن من تشغيله.


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