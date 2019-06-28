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محمد عبده وأنغام في أول حفل غنائي مشترك بالمملكة

محمد عبده وأنغام في أول حفل غنائي مشترك بالمملكة
الرياض(صدى):

تشهد حفلات مهرجان صيف الباحة أول حفل غنائي مشترك بين فنان العرب ” محمد عبده ” والمطربة المصرية ” أنغام ” ، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا .

ومن المقرر أن يُقام الحفل على مسرح القرية التراثية بمراوة ، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو المقبل .

وكانت ” أنغام ” قد أحيت خمس حفلات مؤخراً بالمملكة على مسرح ” الجوهرة ” وسط ترحيب من الجمهور السعودي وإشادة من المطربة التي قالت حينها : محظوظة بالغناء أمام أكثر الشعوب تقديراً للفن والشعر .

الجدير بالذكر أن الفنانين إلتقيا سابقاً في حفل دار الأوبر المصرية مع باقة متنوعة من أغاني فنان العرب الشهيرة والأغاني المصرية والخليجية للفنانة أنغام ، كما إلتقيا في “فبراير الكويت ” ، إلا انها المرة الأولى لهما معاً في المملكة .


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