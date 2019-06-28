ظواهر غريبة تحدث لنا عند الخلود للنوم

موسكو(صدى):

كشف تقرير روسي أن أثناء عملية النوم، تحدث أشياء مذهلة في أجسامنا، لذا وفي هذا السياق سنتعرف على هذه المراحل.

وتبدأ هذه المراحل بالمرحلة الأولى التي ندخل فيها عند الذهاب للسرير هي مرحلة ” النوم البطئ ” ، وهي التي لا تحدث فيها الحركة السريعة للعين.

وننتقل بعدها إلى المرحلة الثانية التي يكون فيها النوم خفيفآ، حيث يبدأ الإنسان بفقدان الوعي شيئآ فشيئآ فيقل تأثرنا بالمحفزات المحيطة بنا، كما يتم إبطاء كل وظائف الجسم خلال هذه المرحلة.

ويضي الإنسان حوالي نصف ساعة في هذه المرحلة التي تختفي فيها كل ذكرياتنا القديمة، في النهاية، يدخل الإنسان في مرحلة النوم العميق أو نوم الحركة السريعة للعين.

وتبدأ في هذه المرحلة العينان بالتحرك بسرعة، وينتقل نسق دقات القلب ودرجة الحرارة والتنفس إلى المستوى اليومي العادي.

وعندما يخلد الإنسان إلى النوم، تنخفض درجة حرارته بضع درجات، ويكون الجسم في أبرد حالاته قبل ساعتين من موعد الاستيقاظ.

وفيما يتعلق بمسألة الشعور بالسقوط من مكان عال في مرحلة الأحلام، والاستيقاظ بعد ذلك في حالة من الفزع، فهذه الحالة تعد ظاهرة طبيعية يمكن أن تحدث أثناء النوم، حيث يقوم الدماغ بالتثبت ما إذا كان الجسم على قيد الحياة.