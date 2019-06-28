بالفيديو.. رئيس الوزراء الياباني يتعرض لموقف محرج أثناء مصافحة ترامب في قمة العشرين

طوكيو(صدى):

تعرض رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لموقف محرج، أثناء مصافحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين، في أوساكا.

وأظهر الفيديو وقف ترامب وآبي، بجانب بعضهما البعض، أمام عدسات المصورين، وحينما مد رئيس الوزراء الياباني، يده إلى ترامب، لأجل المصافحة، لم ينتبه الرئيس الأميركي، وظل ينظر أمامه، وفي إحدى اللحظات، التفت جانبا وظل رئيس الوزراء الياباني، مادا يده طيلة خمس ثوان، ولم يتفاعل ترامب.

وبدا الرئيس الأمريكي ينظر إلى الأسفل بما يمكنه من روية يد آبي الممدودة، إلا أنه لم يستجب إلى المصافحة إلا بعد أن نبهه رئيس الوزراء الياباني، وتصافحا بحرارة.