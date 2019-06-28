القطاع الخاص يوفر 387 وظيفة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن توفر 387 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للأسبوع المقبل بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف الشاغرة جاءت على النحو التالي: شركة المجال للخدمات الامنية /ذكر، شركة أكسيوم تليكوم/ ذكر، شركة اسواق التميمي/ ذكر، فندق حياة ريجنسي/ أنثى.

وأضافت: شركة ساره القابضة/ أنثى، مصنع مياه نجد/ ذكر، شركة سنابل السلام/ أنثى، شركة فواز الحكير / أنثى؛ فيما سيتم التقديم من خلال على الرابط التالي من هــــــــنـــــا..