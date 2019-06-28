القطاع الخاص يوفر 387 وظيفة للجنسين
كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن توفر 387 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للأسبوع المقبل بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص.
وأوضحت الغرفة أن الوظائف الشاغرة جاءت على النحو التالي: شركة المجال للخدمات الامنية /ذكر، شركة أكسيوم تليكوم/ ذكر، شركة اسواق التميمي/ ذكر، فندق حياة ريجنسي/ أنثى.
وأضافت: شركة ساره القابضة/ أنثى، مصنع مياه نجد/ ذكر، شركة سنابل السلام/ أنثى، شركة فواز الحكير / أنثى؛ فيما سيتم التقديم من خلال على الرابط التالي من هــــــــنـــــا..
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