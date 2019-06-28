بالصور.. لقاء ودي بين ولي العهد وبوتين وترامب

طوكيو(صدى):

ظهر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في حديث جانبي ودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على هامش مشاركتهم في قمة العشرين في مدينة أوساكا باليابان.

وفي السياق نفسه، التقى ولي العهد⁩ رئيس الوزراء الهندي؛ حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات؛ إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

وعلى جانب آخر، قال دونالد ترامب في افتتاح أعمال القمة: ” نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي ” ؛ بينما أعلن ‏رئيس وزراء اليابان انطلاق مسار أوساكا لتدفق البيانات والتجارة الإلكترونية.

وتعمل القمة على مناقشة عدة موضوعات على قائمة اهتمامات القمة، من بينها الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.