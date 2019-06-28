قمة العشرين.. بوتين: أي محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية غير مقبولة

طوكيو(صدى):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اجتماع لقادة دول ” بريكس ” على هامش قمة ” العشرين ” المقامة باليابان، أن أي محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية أمر غير مقبول.

وأوضح بوتين: ” يجب على دول ” بريكس ” السعي لإصلاح صندوق النقد الدولي ” ؛ فيما كان قد وصل إلى أوساكا اليابانية؛ حيث ستعقد قمة مجموعة ” العشرين ” ، لبحث التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وقضايا دولية ساخنة.

و سيلتقي بوتين على هامش القمة، عددًا من الزعماء من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفقًا لتصريحات يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي.