بالفيديو والصور.. ولي العهد يصل إلى مقر قمة العشرين

طوكيو(صدى):

وصل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى مقر قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، والتي تنطلق اليوم الجمعة، ويشارك فيها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي.

وأنهت المدينة استعدادتها لاستقبال القمة؛ حيث انتشرت اللافتات الترحيبية بقادة الدول المشاركة، كما تم الانتهاء من تجهيز المركز الإعلامي الخاص بالصحفيين الذين سوف يواكبون تغطية فعالية القمة.

وهناك ٨ موضوعات على قائمة اهتمامات القمة، ويأتي في المقدمة: الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

وتتطلع القمة إلى تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للجودة، فضلاً عن التدابير التي تهدف لزيادة تعزيز أساس التنمية المستدامة وتعزيز المرونة المالية ضد الكوارث الطبيعية مثل تمويل مخاطر الكوارث.