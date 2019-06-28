زواج قصي خولي واستقباله طفله الأول

أميرة خالد(صدى):

أعلن الفنان السوري قصي خولي، أمس الخميس، عن زواجه بعد كتمانه للأمرة لمدة طويلة، حيث كان يعتبر في تصريحاته بأن حياته العاطفية أمرا خاصًا به لا يسمح لأحد التدخل به.

وكشف قصي خولي، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، عن صورة له ويده في يد طفله، ويتضح أن عمره تجاوز الـ3 شهور، معلقًا: ” من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر.. بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا ” جدك ” الله يطول بعمره ” .

وأضاف الفنان السوري: ” الله يحميلي العميد جونيور.. ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعا ” .