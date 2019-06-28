شركة اليمامة بجدة تعلن عن وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات، عن توفر 7 وظائف هندسية وفنية وإدارية، للعمل بمشروع صيانة وتشغيل ونظافة في محافظة جدة، بمسمى مُهندس نظام إدارة المباني، ورسام أوتوكاد، وفني إلكترونيات، وفني شبكات، وصيانة فني كاميرات، وفني معدات آلات تصوير، ومُساعد مدير المشروع للموارد البشرية؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة هي:

1- مُهندس نظام إدارة المباني (BMS):

– درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب تخصص أنظمة تحكم وإدخال بيانات.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- رسام أوتوكاد:

– درجة الدبلوم في التخصص.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

3- فني إلكترونيات:

– درجة الدبلوم في تخصص شبكات الحاسب.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في شبكات الحاسب.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

4- فني شبكات:

– درجة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات.

– خبرة لا تقل عن سنتين في صيانة وتشغيل وتمديد الكاميرات الأمنية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

5- صيانة فني كاميرات:

– درجة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة وتشغيل وتمديد الشبكات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

6- فني معدات الآت تصوير:

– درجة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة وتشغيل الآلات المكتبية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

7- مُساعد مدير المشروع للموارد البشرية:

– مؤهل جامعي تخصص موارد بشرية.

– دورات في الموارد البشرية وشئون الموظفين.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن بدءًا بتاريخ 1440/10/25هـ؛ فيما ترسل السيرة الذاتية والوثائق إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في خانة عنوان البريد): [email protected]