كيم كارداشيان فخورة بمعاناتها مع ملابسها الداخلية

واشنطن(صدى):

أكدت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان إن معاناتها في العثور على الملابس الداخلية المناسبة لها طوال حياتها، كان مصدر إلهام لإنتاج علامة تجارية تبدو طبيعية وملائمة لظلال البشرة المختلفة.

وأوضحت كارداشيان: ” كنت دائمًا ما أقوم بقص ملابسي داخلية لأصممها بالطريقة الملائمة لي، وفي بعض المرات لم أجد فيها ظلا مطابقا للون بشرتي “؛ بينما أثار اسم العلامة التجارية المستوحى من اليابان الكثير من الجدل.

واتهم بعض مستخدمي الإنترنت كارداشيان بالاستيلاء على اسم قطعة الكيمونو الشهيرة من الثقافة اليابانية؛ فيما تحاول نجمة الواقع تسجيل كلمة ” كيمونو ” للعلامة التجارية الجديدة، مما زاد من حدة غضب رواد الإنترنت، خصوصا في اليابان.