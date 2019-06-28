بيتزي يحاول جذب البليهي لسان لورينزو الأرجنتيني

نواف السالم(صدى):

طلب خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب الوطني السابق ونادي سان لورينزو الأرجنتيني الحالي، ضم الدولي علي البليهي، مدافع فريق الهلال والمنتخب؛ حيث يجد قبولاً كبيراً لديه.

وأوضحت مصادر، أن بيتزي فتح خط اتصال ساخن مع مدافع الهلال، ورفيع الشهراني وكيله، لإتمام التعاقد؛ حيث أكد الشهراني أن بيتزي حرص على إنجاح المفاوضات وإتمام الصفقة، وأبدى جدية كبيرة لتدعيم صفوفه بخدمات البليهي.

وفي السياق نفسه، قال أنهم طلبوا من النادي الأرجنتيني مخاطبة الهلال الذي يلعب في صفوفه البليهي، فضلًا عن ارتباط اللاعب معه بعقد سارٍ حتى نهاية الموسم.