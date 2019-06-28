اعتقال 54 شخصا في الاعتداء على السفارة البحرينية بالعراق

بغداد(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال 54 شخصًا ممن شاركوا في الاعتداء على السفارة البحرينية في العراق وإحالة آمر قوة حماية السفارة إلى التحقيق.

وفي السياق نفسه، وصل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مقر السفارة البحرينية بعد اقتحامها من قبل متظاهرين في بغداد، كما أكدت الحكومة العراقية على أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين.

وأوضحت الحكومة العراقية، أن: ” الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء ” .

وأشارت إلى أنها جادة في: ” منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الاعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها ” .