ريفالدو يطالب نيمار بالاعتذار لجماهير برشلونة

نواف السالم(صدى):

طالب البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة السابق، مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بضرورة الاعتذار إلى جماهير البارسا، قبل العودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكتالوني.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية، أن هناك مفاوضات بدأت بين الناديين، خلال الترة الماضية، مشيراً إلى أن الأمر متوقف على خروج النجم البرازيلي بالإعلان عن رغبته في العودة إلى صفوف النادي الكتالوني.

وقال ريفالدو، خلال تصريحاته الصحفية: ” أفضل شيء يمكن أن يحدث لنيمار، هو العودة لبرشلونة، لكن يجب عليه أن يطلب من الجماهير السماح والمغفرة، فوجوده مع برشلونة سيجعله يشعر بالتحسن ويلعب بأفضل مستوى له ” .

وعن تخفيض راتبه مع برشلونة، عقب قائلاً: ” بالتأكيد يتعين على نيمار خفض راتبه، هذه التضحيات تستحق العناء لاستعادة السعادة مرة آخرى ” .