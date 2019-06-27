السجائر والشيشة يتنافسان على الأكثر ضررا

أميرة خالد(صدى):

يُدمن الكثير من الناس الشيشة ” النرجيلة ” أو السجائر، فكل شخص يفضل نوع معين منهم، بينما يتسائل البعض الآخر عن مدى الاختلاف بين نوعي الدخان.

ويتضمن كل نوع منهم على أضرار عديدة، لكن البعض يعتقد أن تدخين النرجيلة أخطر من تدخين السجائر؛ لاحتوائها على المعسل أو التنباك بالإضافة إلى الرائحة المنكهة، وذلك وفقًا لـ ” سي إن إن “.

وأكدت وزارة الصحة العالمية أن الضرر الناتج عن الشيشة لا يختلف عن ضرر السجائر، فكلاهما يتسببا في الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض المتعلقة بالقلب، بالإضافة إلى التأُثير السلبي على الحمل.