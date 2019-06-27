مغنية بريطانية تثير الجدل بعد ارتداء النقاب

لندن(صدى):

دعمت المغنية البريطانية جوس ستون، صديقة الأمير هاري، النساء السعوديات أثناء زيارتها الأخير إلى المملكة، من خلال ارتداء النقاب.

ونشرت جوس ستون، صور على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، صورة لها وهي ترتدي النقاب باللون الوردي أثناء زيارتها إلى المملكة.

وقالت ” النساء هنا قويات.. ويمارسن حرية الاختيار، ويرتدين ويفعلن ما يُردن، أحب التعرف على الثقافات المختلفة وأحب أن أصبح جزءً منها، فذلك يعني لي الكثير “.

وأكدت أنها تعلمت في المملكة كيفية ارتداء النقاب وكيف تحافظ عليه كي لا يسقط، وسط انتقادات حادة من متابعيها الذين انتقدوا طريقة ارتدائها للحجاب.

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