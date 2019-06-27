بالفيديو.. إطلاق دوريات أمنية في ” العارضة ” للتصدي لتهريب المخدرات والأسلحة

تركي السالم(صدى):

قرر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، اليوم الخميس، إطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، للتصدي لأنشطة تهريب المخدرات والأسلحة، وغيرها من العمليات الإجرامية.

‏وكشف اللواء فهد القحطاني، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، أن الأفواج الأمنية ستقوم بتنفيذ بعض المهام في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، مشيراً إلى أن القوات التي ستتوجه إلى تلك المناطق، لديها معرفة تامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، لتتمكن من إلقاء القبض على العناصر الإجرامية.

وأوضح اللواء فهد القحطاني، أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير الأمن والسلامة للمواطن والمقيم في تلك المواطن.

وأكد على الرغبة الشديدة في التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، بجانب إيقاف محاولات التسلل عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.