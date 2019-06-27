6 وظائف شاغرة للرجال بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح محل الرحى لصيانة الإلكترونيات، باب التقديم على 6 وظائف شاغرة للرجال بنظام عقود قصيرة الأجل؛ للعمل في محلات الرحى بالرياض.

وأوضحت مجموعة المحلات أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” فني هندسة إلكتروني ” ، لحملة شهادة التعليم الفني العالي في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

وأضافت أن الوصف الوظيفي يتمثل في تركيب النظم الإلكتروني والمعدات، مثل ” الدوائر، عناصر التحكم، الآلات، العمل على مراقبتها، تقديم المساعدة لمهندسي الإلكترونيات في أنشطة البحث، والتطوير “.

وتتمثل المهام الوظيفية في ” أداء عمليات الفحص، اختبار النظم، مساعدة المهندسين، تفسير المخططات، والإشراف على المنشآت”، بشرط أن يكون المتقدمين من حملة شهادة التعليم الفني العالي في الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

كما أشارت إلى أن مميزات العمل ” راتب 5000 ريال، دوام كامل ” ومتوفر في الفترات الصباحية والمسائية، وتم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 22/10/1440 هـ، ويستمر حتى 21/11/1440 هـ، من خلال الرابط التالي