بالفيديو.. قصة نجاح ” آلاء مندورة ” في كوريا الجنوبية

نايف السالم(صدى):

أشاد بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالطالبة المبتعثة آلاء مندورة، التي ذاع اسمها في كوريا الجنوبية بالأطباق السعودية الأصيلة.

ونشر ” العساكر ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يكشف رحلة آلاء مندورة في كوريا الجنوبية وإنجازها في التعريف بعادات وتقاليد وأطباق المملكة في هذه الدولة.

وعلق على الفيديو ” آلاء مندورة سعودية مبتعثة..أبهرت الكوريين و اعتزّت بثقافتها السعودية.. وجعلت من أطباقها وسيلة للتعريف بالوطن”.

وتناول مقطع الفيديو قصة الطالبة التي حملت معها الثقافة السعودية إلى كوريا الجنوبية، قائلًا ” آلاء هي طالبة سعودية نجحت في جذب الكوريين للأكلات السعودية من خلال مطعم افتتحته في كوريا الجنوبية لتعرفهم على الثقافة السعودية “.

وأكد أن آلاء تعتمد في مطعمها على تغيير قوائم الطعام لزبائنها الكوريين بشكل أسبوعي، سعيًا منها للتعريف بنكهات الأكلات السعودية والحلويات المتنوعة، خاصة أن مطعمها يقوم على أنغام الأغاني السعودية والديكور المحاكي لهويتها الوطنية “.

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