الكهرباء : خصم الـ25% من فاتورة متضرري انقطاع ” الجنوبية ” الشهر الجاري

علي القحطاني(صدى):

أوضحت شركة الكهرباء في ردها على استفسارات عدد من المشتركين ، أن الفواتير التي صدرت خلال الأسبوع الجاري لم يشملها خصم الـ25% الذي أعلنت عنه الشركة تعويضاً لمتضرري المنطقة الجنوبية، وسيتم احتساب الخصم ابتداءً من فاتورة الشهر الجاري.

وكانت الكهرباء قد أعلنت عن تعويض 25٪ من فاتورة شهر يونيو، تعويضاً لمتضرري الانقطاع بالمنطقة الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فهد حسين السديري في تصريحات إعلامية ، أن المواطن يستحق أكثر من ذلك بعد أن تكبد خسائر فادحة جراء الانقطاع، والـ25٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع ليست تعويضاً عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى حل الأزمة، ولكن من تضررت أجهزتهم عليهم التوجه للقضاء.

وتابع ، الشركة تعمل حالياً لتطوير أنظمتها من ناحية الانقطاعات، حيث تمت زيارة كل مواقع الخلل بالمناطق الجنوبية مع إعداد خطط لتفادي الانقطاع مستقبلاً.