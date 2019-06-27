منفذ الرقعي.. يربط المملكة بالكويت ويشمل محطتي توليد الكهرباء وتحلية المياه (صور)

نايف السالم(صدى):

افتتح الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، منفذ الرقعي الجديد الرابط بين المملكة والكويت، أمس الأربعاء.

والمنفذ الجديد يعد خطوة لتطوير منافذ المملكة الحدودية، والعمل على تنفيذها بأحدث المواصفات التصميمية، إذ يُتوقع أن يستقبل 14 ألف سيارة وشاحنة يومياً.

وتبلغ مساحة المشروع الذي كلّف مليارا و600 مليون ريال، أكثر من ٦ ملايين متر مربع، تتضمن ١٦ و ٣٠٠ وحدة سكنية، ومجمع سكني متكامل.

ويضم مشروع المنفذ خدمات مساندة، تتضمن محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة ٥٠ ميجا وات، و محطة تحلية للمياه بقدرة تتجاوز ١٢٠٠ متر مكعب يومياً.

من جانبها، زودت الهيئة العامة للجمارك مرافق المشروع بكافة الأنظمة المتقدمة للبيانات والمراقبة.

وقال أمير الشرقية، إن تطوير المكان لا ينفصل عن تطوير الإنسان، وأن الدولة سخرت كل الإمكانيات البشرية والمادية لتطوير كافة المرافق، وتعزيز الروابط الأخوية مع دول مجلس التعاون، مضيفًا أن المملكة حريصة على تعزيز علاقتها مع دولة الكويت، ومشروع تطوير المنفذ سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والتواصل الثقافي والأواصر الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.