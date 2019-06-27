شقيقة ” كوثر براني ” تحرجها بصورة فاضحة لها ..وتعلق : نفسيتي مدمرة

مليكة فؤاد(صدى):

نشرت عارضة الأزياء المغربية عبير براني شقيقة الفنانة كوثر براني، على حسابها على ” إنستجرام ” صورة لها على الشاطئ بلباس بحر كاشف جداً.

وأثارت الصورة غضب الكثير من المتابعين عن صدمتهم بسبب ذلك ورأوا في هذا إحراجاً لشقيقتها الفنانة وهو ما دفعها إلى حذف الصورة والتبرير.

وقالت : ” نعتذر منكم ومن عائلتي على صورة لي تنشرات. الصورة كانت شخصية وأي واحد فينا عندو صور شخصية وأي واحد فينا عندو صور محتافظ بيها “.

وأضافت العارضة: ” أنتم عارفين أنا مكانزلش صورتي بالبيكيني، صورة تنزلات بالغلط فقط، وماقصديش أبدا فالبوز وانتم عارفين أنا بعيدة كل البعد عليه. كانعتذر مرة أخرى من متابعيني. نفسيتي مدمرة. بليز الي فيا يكفيني. شكراً “.