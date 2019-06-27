بالفيديو.. لحظة سقوط رجل أمن تونسي في انفجار انتحاري

تونس(صدى):

لقى رجل أمن تونسي حتفه، اليوم الخميس، على إثر الإنفجار الانتحاري الذي استهدف العاصمة التونسية صباح اليوم.

ووثق مقطع فيديو، لحظة سقوط رجل الأمن في التفجير الذي استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، أي على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.

وظهر في الفيديو، رجل الأمن فاقدًا الوعي إثر إصابته، وسط محاولات من عناصر الشرطة لتضميد جراحه حتى وصول الخدمات الإسعافية.

وأسفر هذا الإنفجار الانتحاري، اليوم الخميس، على مقتل 5 أشخاص، وإصابة رجلي أمن و3 مدنيين، إذ تردد دوي انفجار ضخم في المنطقة في الساعات الأولى من الصباح.