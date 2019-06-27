حساب المواطن: موافقة وزارة الداخلية شرط لإضافة أجانب

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، شرط إضافة الزوجة السعودية لزوجها غير السعودي للبرنامج.

وأكد البرنامج، أنه بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج، مشيرًا إلى وجوب إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح؛ لإتمام الإجراء.

وسرد حالات تسجيل المتزوجة في البرنامج كمستفيد رئيسي، وهي: ” المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب ” ؛ بالإضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.