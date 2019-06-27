شركات سيارات كبرى تسعى إلى إطلاق خدمات نقل ذكي

أميرة خالد(صدى):

كشفت مصادر أن مصنعي السيارات في فترة جديدة من التغيرات في السوق التي ستؤثر على أعمالهم، وذلك بسبب التكامل الذي حدث في القطاع المتمثل في ظهور شركات النقل الذكي وخدمة القيادة الذاتية التي ستقدمها تلك الشركات في السوق.

وتخطط شركات مثل ويمو التابعة لغوغل، وأوبر، وجي إم، إلى امتلاك أسطول من السيارات ذاتية القيادية لنشرها في عدة مدن أميركية لتوفر خدمة تنقل عند الطلب لزبائنها، وفقًا لقناة العربية.

وقالت المصادر إن استبعاد نفقات السائقين من مصروفات شركات النقل الذكي، ستؤدي إلى تخفيض أسعار الرحلات مقارنة بتعريفات أوبر وليفت الحالية، كما ستكون أيضاً أرخص مقارنة بامتلاك سيارة خاصة.

وأوضحت المصادر أن العديد من خبراء القطاع يتوقعون أن تؤدي خدمة القيادة الذاتية التي ستوفرها خدمات النقل الذكي، إلى تراجع معدلات شراء السيارات، مشيرة إلى بحث صادر عن مؤسسة بي دبليو سي، توقع أن تتراجع نسب امتلاك السيارات في الولايات المتحدة من 556 مليون سيارة العام الماضي إلى 416 سيارة في 2030.