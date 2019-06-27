تزامنًا مع زيارة ولي العهد.. تعيين حسين القحطاني مديرًا تنفيذيًا لشركة ” S-OIL “

عادل الحربي(صدى):

وافقت الجمعية العمومية لشركة ” S-OIL” الكورية ومحل إدارتها، على تعيين السعودي حسين القحطاني مديرا تنفيذيا للشركة.

وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، عن تعيين القحطاني، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى كوريا الجنوبية.

وكان سمو ولي العهد قد دشن مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، المجمع الجديد للتكرير والكيميائيات في شركة (S-OIL).

يذكر أن القحطاني كان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة شل أرامكو منذ 2016، وشغل عدة مناصب في شركة أرامكو خلال حياته المهنية التي استمرت 29 عاما.