بالصور.. انهيار واجهة مبنى سكني في القريات يسفر عن تضرر سيارتين 

علي العنزي(صدى):

تعرضت واجهة أحد المباني السكنية بمحافظة القريات للانهيار أمس الأربعاء، ما نتج عنها تضرر سيارتين، بدون وقوع إصابات بين السكان.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني بالمحافظة للموقع، وتمكنت من إخلاء السكان من المبنى الذي يتكون من طابقين، حيث جرى فصل التيار الكهربائي عن المبنى احترازياً.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الواجهة سقطت على سيارتين كانتا متوقفتين أمام المبنى ما ألحق بهما عدة أضرار متفاوتة، وتستكمل حاليا الإجراءات النظامية بشأن الحادِثة تمهيداً لتسليم الموقع للجهة المختصة.