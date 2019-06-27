بعد شكوى مواطن.. بلدية أضم: أعددنا دراسة عاجلة سترفع لأخذ الموافقة على تنفيذها

حامد العمري(صدى):

تلقت ” صحيفة صدى الإلكترونية ” شكوى من مواطن بمحافظة أضم مفادها : أن الأمطار التي شهدتها المحافظة أواخر شهر رمضان المبارك ، أدت إلى تلفيات بالطريق الرابط بين محافظة أضم وقرى آل السني وحراضين وخمران وقرى بني هلال ” مسيل وادي الجائزة ” .

وأردف المواطن أن ما أعقبته السيول بالأسفلت أدى إلى وقوع حوادث بالموقع ، تمثلت في اصطدام مركبات ، وانحراف لأخرى عن مسارها، وبفضل الله لم يكن هناك إصابة تذكر سوى تلفيات بالمركبات .

وبدورها انتقلت ” صدى ” للموقع لتوثق بعدستها الضرر والمتمثل في : جرف وطمر جزء من الاسفلت بالإضافة إلى نتوء جزء من طبقة الاسفلت كونت “مطب” يشكل خطرا مفاجأ لسالكي ذلك الطريق .

بعد ذلك تواصلت ” صدى” مع رئيس بلدية أضم المهندس سليمان بن أحمد الذيبي والذي أفاد بقوله : هطلت أواخر شهر رمضان أمطار غزيرة ولله الحمد مما أدى إلى تقطعات في الطرق واحتجازات للعديد من القرى في أنحاء المحافظة ، وقامت فرقت التشغيل والصيانة بوضع خطة لمواجهة تلك الحالة المطرية وتتمثل في ، فك الاحتجازات كأولوية وتم ذلك ولله الحمد ثم بعد ذلك يتم الشخوص على الطرق التي يوجد عليها اتربة من السيول لنظافتها وتم إعداد جدول زمني لذلك .

وأردف : أما فيما يخص الصيانة للطرق المتضررة ، فقد تم حصر الأضرار كاملة ، وأعدت دراسة عاجلة سترفع لأخذ الموافقه عليها ويتم تنفيذها بإذن الله .