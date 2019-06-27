” نيوم ” .. أول مطار في المنطقة بتقنية الجيل الخامس

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مطار ” نيوم ” ، سيكون أول مطار في المنطقة بتقنية الجيل الخامس.

وفي هذا السياق، قامت الوزارة بنشر رسمآ توضيحيآ عبر صفحتها الرسمية على ” تويتر ” ، يبرز كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي قال فيها ” نريد أن نحجز مكانا في المستقبل ” .

ومن جانبها، علقت الوزارة قائلة: ” بأحدث التقنيات نخطو بثبات نحو المستقبل.. مطار نيوم أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة ” .

وعن المطار، أشارت الوزارة إلى أن المطار سيتمتع بسرعات عالية للإنترنت، كما أنه مزود بقاعدة لتطبيق التقنيات الحديثة.

وجاء ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مطار ” خليج نيوم ” الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.