٩٧% من المواطنين يشعرون بالأمان من الجريمة والعنف

نايف السالم(صدى):

أظهر تقرير بحثي أصدرته مؤسسة الملك خالد بعنوان ” العدالة عبر الأجيال ” ، أن سكان المملكة يتمتعون بدرجات عالية من ” الأمان والسلامة ” من العنف؛ وذلك في ظل تراجع معدلات الجريمة.

حيث كشف التقرير أن 97% من المواطنين يشعرون بالاطمئنان على سلامتهم الشخصية من الجريمة والعنف؛ وذلك مقارنة بنسبة 69% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

فيما يشعر 88% من المواطنين بالأمان؛ وذلك أثناء المشي ليلاً لوحدهم في المملكة.

وفيما يتعلق بضحايا جـرائـم القـتـل العمد في المملكة، فقد أوضح التقرير أن متوسط ضحايا جرائم القتل العمد وصل إلى 0.67 جريمة لكل مائه ألف شخص من السكان خلال عام 2018م.

وتأتي هذه النسبة مقارنة بالمعدل العالمي الذي وصل إلى 6.4 ضحية لـكل مائة ألف شخص فـي عـام 2015م.