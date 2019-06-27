جدل حول ارتداء لباس السباحة الإسلامي في فرنسا

وكالات(صدى):

شهدت مدينة فرنسية إغلاق حمّامي سباحة، وذلك بعد خلاف حول ارتداء نساء للباس السباحة الإسلامي الذي يسمى ” بوركيني ” لتغطية كامل الجسم.

وكانت نساء مسلمات قد قصدت حمامي السباحة في المدينة الواقعة جنوب شرق فرنسا بمبادرة من مجموعة ” تحالف المواطن ” الحقوقية، على الرغم من الحظر الذي تفرضه البلدية على ارتداء الـ ” بوركيني ” .

يذكر أن فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر الحجاب الكامل في الأماكن العامة عام 2011.