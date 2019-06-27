” محمد مرسي ” يتسبب في إحالة إمام مسجد بالكويت للتحقيق
أحالت لجنة الوظائف الدينية في وزارة الأوقاف الكويتية خطيب مسجد إلى التحقيق، لتطرقه إلى أمور سياسية خلال خطبة الجمعة الماضية.
وتضمنت الخطبة دفاعًا عن الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد مرسي الذي توفي منذ أيام قليلة من الشهر الجاري.
يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تمنع أئمة المساجد من الخوض في مسائل سياسية، للمحافظة على الوحدة الوطنية.
القرني[email protected]@… … . عاآآآآقرهم😉👌[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 1 ساعة
الصحافه، الغربيه كتبوا عنه بعد وفاته وفاة اول رئيس منتخب ديموقراطيا لمصر ونحن نقول الرؤساء لمصر اُنتخبوا شعبيا