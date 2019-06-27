ضاحي خلفان: كُتب على قطر أن تشقى بكراهية جيرانها

ماجد القزيز(صدى):

ندد ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، اليوم الخميس، بسياسة ” الحمدين ” مؤكدًا أنه أشر الحكومات.

وقال خلفان: ” لم ير التاريخ العربي الحديث أشر من حكومة قطر، أسفي على قطر، شرها ضد الأمة ” .

وتسائل: ” متى سيتم القبض على أمير داعش القطرية ” ،مؤكدًا أن قطر هي التي تحرك الدواعش في العالم العربي من قلب العاصمة الدوحة.

وأضاف: ” في زمن قطر العاثر كتب عليها أن تشقى بكراهية جيرانها ” .

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