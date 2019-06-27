محمد صلاح يرفض التسجيل مع ” بي إن سبورت “

طلال الغامدي(صدى):

أحرج محمد صلاح لاعب المنتخب المصري مراسل قناة ” بي إن سبورت ” القطرية، بعد رفضه تسجيل لقاء تلفزيوني معه.

جاء ذلك عقب مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019.

يذكر أن المنتخب المصري تأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

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