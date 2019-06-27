كوثر الأربش: الجميع لديه مشاكل أسرية..واستعراضها بمواقع التواصل ” جريمة “
استنكرت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، من ظاهرة استعراض البعض لمشاكلهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الأربش: ” لا يوجد بشر على وجه الأرض لايمتلك مشكلاته الأسرية الخاصة، جميعنًا، مهما اختلفت مستوى الثقافة أو المعيشة ” .
وتابعت: ” لكن استعراض مشاكلك الخاصة، و تجميعها في رتويت واحد لتشويه صورة وطن بأكمله، ولترسيخ صورة ذهنية عن الرجل السعودي وواقع المرأة داخل بلادنا، أعتبره شخصيًا جريمة ” .
وأضافت: ” سعت بلادنا بقيادتها الرشيدة بعمل الكثير من الإصلاحات في سبيل تمكين المرأة، كما أن المرأة السعودية محل تقدير واعتزاز من عائلتها و مجتمعها إلا بعض الحالات المخالفة للسائد ” .
واختتمت: ” هناك من يحاول تشويه صورتنا كسعوديين وإظهار مجتمعنا بعمومه بصورة وحشية بدائية ضد النساء.لن نسكت على هذه المهزلة ” .
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