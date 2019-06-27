كوثر الأربش: الجميع لديه مشاكل أسرية..واستعراضها بمواقع التواصل ” جريمة “

عادل الحربي(صدى):

استنكرت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، من ظاهرة استعراض البعض لمشاكلهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأربش: ” لا يوجد بشر على وجه الأرض لايمتلك مشكلاته الأسرية الخاصة، جميعنًا، مهما اختلفت مستوى الثقافة أو المعيشة ” .

وتابعت: ” لكن استعراض مشاكلك الخاصة، و تجميعها في رتويت واحد لتشويه صورة وطن بأكمله، ولترسيخ صورة ذهنية عن الرجل السعودي وواقع المرأة داخل بلادنا، أعتبره شخصيًا جريمة ” .

وأضافت: ” سعت بلادنا بقيادتها الرشيدة بعمل الكثير من الإصلاحات في سبيل تمكين المرأة، كما أن المرأة السعودية محل تقدير واعتزاز من عائلتها و مجتمعها إلا بعض الحالات المخالفة للسائد ” .

واختتمت: ” هناك من يحاول تشويه صورتنا كسعوديين وإظهار مجتمعنا بعمومه بصورة وحشية بدائية ضد النساء.لن نسكت على هذه المهزلة ” .