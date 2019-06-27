17 مليون ريال من خادم الحرمين وولي العهد ووزير الداخلية لخدمة ” فُرِجَت “

جدة(صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بمبلغ عشرة ملايين ريال، وعن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمبلغ خمسة ملايين ريال، وعن تبرع سموه بمبلغ مليوني ريال لخدمة ” فُرِجَت ” في مرحلتها الثانية.

جاء ذلك خلال تدشين سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء اليوم للمرحلة الثانية من خدمة ” فُرِجَت ” التي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع سموه أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على تبرعهما السخي لخدمة ” فُرِجَت ” ، منوهاً سموه بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.